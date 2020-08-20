Названы удаленные вакансии с самыми высокими зарплатами

Издание RT назвало самые высокооплачиваемые вакансии на "удаленке". Так, от 250 тысяч рублей ежемесячно может получать главный по сториз в компании — производителе смартфонов.

Однако эта вакансия будет востребована только четыре месяца, так как является сезонной. Также 175 тысяч рублей в месяц предлагают инженеру автоматизированного тестирования. Основные его задачи — проверка программного обеспечения, написание автоматизированных тестов и передача навыков коллегам.

В список вакансий с самыми высокими зарплатами на дистанционной основе также входит менеджер по подбору персонала. На такой работе предлагают от 150 тысяч рублей, передает RT.