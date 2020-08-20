Минобороны РФ заказало концерну "Калашников" разработку ручного пулемета

Концерн "Калашников" в настоящее время выполняет заказ Минобороны РФ. Его специалисты занимаются разработкой новейшего оружия. Речь идет о ручном пулемете.

О разработке ручного пулемета рассказал гендиректор концерна Дмитрий Тарасов. Он отметил, что Минобороны в результате войсковой эксплуатации опытной партии РПК-16 уточнило требования к этому виду оружия. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

"Если ранее работа над РПК-16 велась концерном в инициативном порядке, то теперь мы занимаемся разработкой легкого пулемета уже в рамках государственного оборонного заказа", – подчеркнул Тарасов.

Прототип изделия продемонстрируют на форуме "Армия-2020". Новейшая модель ручного пулемета, как отметил гендиректор концерна, будет называться РПЛ-20.