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7:41   20 Августа 2020
Происшествия

Самолет экстренно сел в Омске из-за самочувствия Навального

Самолет экстренно сел в Омске из-за самочувствия Навального

Самолет, следовавший из Томска в Москву, пришлось экстренно посадить в аэропорту Омска из-за плохого самочувствия скандального блогера Алексея Навального. Об этом рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Она пояснила, что, спустя несколько минут после начала полета, Навальному стало плохо. Экипаж принял решение об экстренной посадке в Омске, где блогера госпитализировали.

17 августа должно было состояться слушание по уголовному делу о клевете в отношении Навального. Однако заседание было перенесено на 24 число. Блогер должен ответить за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны, которого он назвал "продажным" и "позором страны".

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Автор: Ирина Большунова
#экстренная посадка #самолет #алексей навальный #кира ярмыш

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