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7:22   20 Августа 2020
Общество

Названы люди, кому не следует прививаться от коронавируса

Названы люди, кому не следует прививаться от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России примерно через месяц. Она будет производиться на добровольной основе. Эксперты рассказали, кому не рекомендуется прививаться данным препаратом.

По словам доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, запрещено проводить вакцинацию людям с температурой от 37 градусов или же после алкогольного опьянения.

"На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо", - рассказала врач.

Также врач порекомендовал желающим, которые боятся или сомневаются, перед любой вакцинацией задать медицинским сотрудникам соответствующие вопросы.Жемчугова отметила, этого не стоит стесняться, передает радио Sputnik.

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Автор: Борис Нестеров
#пандемия #коронавирус #COVID-19

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