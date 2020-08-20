Названы люди, кому не следует прививаться от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России примерно через месяц. Она будет производиться на добровольной основе. Эксперты рассказали, кому не рекомендуется прививаться данным препаратом.

По словам доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, запрещено проводить вакцинацию людям с температурой от 37 градусов или же после алкогольного опьянения.

"На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо", - рассказала врач.

Также врач порекомендовал желающим, которые боятся или сомневаются, перед любой вакцинацией задать медицинским сотрудникам соответствующие вопросы.Жемчугова отметила, этого не стоит стесняться, передает радио Sputnik.