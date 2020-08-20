"Газпром" нашел способ защиты СП-2 от американских санкций

"Газпром" стал засекречивать работы, ведущиеся по "Северному потоку-2", для избежания давления на проект. Об этом сообщил представитель компании на онлайн-конференции "ВТБ Капитал Инвестиции".

Представитель газового гиганта заверил, что "Газпром" не планируются отказываться от завершения проекта. Он добавил, что не может рассказать чего-то большего, поскольку имеются ограничения на публичное разглашение информации.

Это связано, в том числе, с тем, что на проект оказывается значительное давление.