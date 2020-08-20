Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
"Газпром" нашел способ защиты СП-2 от американских санкций

"Газпром" нашел способ защиты СП-2 от американских санкций

 Минфин РФ высказался о третьей волне "детских выплат"

Минфин РФ высказался о третьей волне "детских выплат"
Аналитики Morgan Stanley назвали лучшую "валюту-убежище"

Аналитики Morgan Stanley назвали лучшую "валюту-убежище"

 Юшков: демарши по примеру Украины обернутся проблемами для Минска

Юшков: демарши по примеру Украины обернутся проблемами для Минска
США восстановят ограничительные меры против Ирана

США восстановят ограничительные меры против Ирана

 Пушков прокомментировал запрет на въезд в Литву для Лукашенко

Пушков прокомментировал запрет на въезд в Литву для Лукашенко
"Газпром" нашел способ защиты СП-2 от американских санкций

"Газпром" нашел способ защиты СП-2 от американских санкций

 Минфин РФ высказался о третьей волне "детских выплат"

Минфин РФ высказался о третьей волне "детских выплат"
Аналитики Morgan Stanley назвали лучшую "валюту-убежище"

Аналитики Morgan Stanley назвали лучшую "валюту-убежище"

 Юшков: демарши по примеру Украины обернутся проблемами для Минска

Юшков: демарши по примеру Украины обернутся проблемами для Минска
США восстановят ограничительные меры против Ирана

США восстановят ограничительные меры против Ирана

 Пушков прокомментировал запрет на въезд в Литву для Лукашенко

Пушков прокомментировал запрет на въезд в Литву для Лукашенко
6:46   20 Августа 2020
Общество

"Газпром" нашел способ защиты СП-2 от американских санкций

"Газпром" нашел способ защиты СП-2 от американских санкций

"Газпром" стал засекречивать работы, ведущиеся по "Северному потоку-2", для избежания давления на проект. Об этом сообщил представитель компании на онлайн-конференции "ВТБ Капитал Инвестиции".

Представитель газового гиганта заверил, что "Газпром" не планируются отказываться от завершения проекта. Он добавил, что не может рассказать чего-то большего, поскольку имеются ограничения на публичное разглашение информации.

Это связано, в том числе, с тем, что на проект оказывается значительное давление.

"Мы ограничены в том объёме информации, который можем представить публично на данном этапе", — заявили в "Газпроме".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#газпром #строительство #северный поток-2

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...