"Газпром" нашел способ защиты СП-2 от американских санкций
"Газпром" стал засекречивать работы, ведущиеся по "Северному потоку-2", для избежания давления на проект. Об этом сообщил представитель компании на онлайн-конференции "ВТБ Капитал Инвестиции".
Представитель газового гиганта заверил, что "Газпром" не планируются отказываться от завершения проекта. Он добавил, что не может рассказать чего-то большего, поскольку имеются ограничения на публичное разглашение информации.
Это связано, в том числе, с тем, что на проект оказывается значительное давление.
"Мы ограничены в том объёме информации, который можем представить публично на данном этапе", — заявили в "Газпроме".