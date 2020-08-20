Аналитики Morgan Stanley назвали лучшую "валюту-убежище"

Аналитики американской компании Morgan Stanley рассказали, что сейчас доллар является лучшей валютой для сбережений. Он обошел японскую иену и швейцарский франк. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Во вторник, 18 августа, был зафиксирован минимальный показатель доллара за последние два года и три месяца по отношению к другим мировым валютам. Экономисты считают, что эта позиция доллара предоставляет некоторые выгоды для инвесторов.

Инвесторы могут брать долг в долларах и вкладывать в активы с высоким доходом для получения процентов. В неопределенный период инвесторы также могут продать активы и отдать взятую в долг валюту.