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6:00   20 Августа 2020
Экономика

Аналитики Morgan Stanley назвали лучшую "валюту-убежище"

Аналитики Morgan Stanley назвали лучшую "валюту-убежище"

Аналитики американской компании Morgan Stanley рассказали, что сейчас доллар является лучшей валютой для сбережений. Он обошел японскую иену и швейцарский франк. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Во вторник, 18 августа, был зафиксирован минимальный показатель доллара за последние два года и три месяца по отношению к другим мировым валютам. Экономисты считают, что эта позиция доллара предоставляет некоторые выгоды для инвесторов.

Инвесторы могут брать долг в долларах и вкладывать в активы с высоким доходом для получения процентов. В неопределенный период инвесторы также могут продать активы и отдать взятую в долг валюту.

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Автор: Василий Пименов
#деньги #валюта #доллар

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