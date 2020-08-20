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5:01   20 Августа 2020
Политика

США восстановят ограничительные меры против Ирана

США восстановят ограничительные меры против Ирана

Американский госсекретарь Майк Помпео отправится в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, чтобы уведомить Совбез о решении США восстановить санкции против Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

Внешнеполитическое ведомство США отмечает, что ограничительные меры будут восстановлены через 30 дней. Также вновь начнет действовать требование о том, чтобы Тегеран приостановил свою деятельность, связанную с обогащением урана.

Госдеп уточняет, что уведомление Вашингтона стало следствием того, что проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана не получил в СБ ООН нужного количества голосов.

Также сообщается, что Помпео во время своей поездки намерен встретится с генсеком ООН Антониу Гутерришем для того, чтобы обсудить ситуацию вокруг Ирана и другие вопросы, которые вызывают беспокойство в Вашингтоне.

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Автор: Илья Романович
#сша #санкции #иран #сб оон

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