Минфин РФ высказался о третьей волне "детских выплат"

Министерство финансов РФ прокомментировало возможное начало третьей волны единовременных "детских выплат". Об этом сообщает PRIMPRESS.

Семьи с детьми от 3 до 16 получили 10 тысяч рублей в июне и июле. Общественники на сайте Change.org петицию, в которой попросили сделать выплаты в августе. Она набрала уже более 260 тысяч подписей.

PRIMPRESS отмечает, что накануне замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский назвал условие для новых выплат. По его словам, необходимо согласие на финансовую поддержку в Минфине. Сенатор отметил, что это может произойти после возвращения премьера Михаила Мишустина с Дальнего Востока.

Представители Минфина РФ в свою очередь сообщили, что они не в курсе того, чтобы "детские выплаты" осуществлялись именно в августе. По их словам, данная инициатива в ведомство не поступала.

Сейчас вопрос о выплате десяти тысяч россиянам в августе повис в воздухе, отмечает PRIMPRESS. Эксперты считают, что если данный вопрос подняли во властных кругах, то шанс на повторение "детских выплат" становится больше.