Пушков прокомментировал запрет на въезд в Литву для Лукашенко

Внесение Александра Лукашенко в список невъездных граждан Литвы является намерением свергнуть президента Белоруссии. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Пушков написал, что введение санкций против государственного лидера, с которым ведутся дипломатические отношения, является событием беспрецедентным. Сенатор отметил, что введение ограничений скажется на ухудшении дипломатических отношений между странами. Об этом пишет РИА Новости.

Глава МИД Литвы заявил, что создан список невъездных лиц в страну, в который включен президент Белоруссии Александр Лукашенко и еще 31 чиновник.