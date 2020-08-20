Вице-премьер Марат Хуснуллин получил прививку от COVID-19

Марат Хуснуллин сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом вице-премьер сообщил в официальном Twitter-аккаунте.

Политик написал, что меры предосторожности нужно всем соблюдать, несмотря на введение вакцины. Хуснуллин стал первым в правительстве РФ, кто сообщил о вакцинации против коронавируса. Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее заявлял о планах опробовать прививку против коронавируса на себе в августе.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат создан НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.