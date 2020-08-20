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2:29   20 Августа 2020
Общество

Россиянам разрешат отмечать недвижимость на картах под своим названием

Россиянам разрешат отмечать недвижимость на картах под своим названием

Жители России, владеющие объектами недвижимости, смогут отмечать строения на карте под своими наименованиями. Соответствующая норма присутствует в законопроекте, который в настоящее время разрабатывает Росреестр.

Воспользоваться нововведением сможет каждый собственник, который в таком качестве указан в ЕГРН. Ему разрешат присвоить наименование объекту недвижимости. Информацией об этом поделилась "Парламентская газета".

Новая норма пригодится фермерам, уверен глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Он считает, что присвоение названий фермерским объектам упростит их поиск и учет.

"Есть проблема, связанная со строительством, а значит, и с почтовыми адресами, фермерских домов на сельхозземлях. В этом случае данная норма имеет право на существование", — подчеркнул парламентарий.

Уведомление о разработке законопроекта "О географических наименованиях" было опубликовано на портале regulation.gov.ru в конце июля. Росреестр собирается представить его на рассмотрение в правительство в ноябре нынешнего года.

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Автор: Юлия Яковлева
#фермеры #карты #недвижимость #росреестр

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