Россиянам разрешат отмечать недвижимость на картах под своим названием

Жители России, владеющие объектами недвижимости, смогут отмечать строения на карте под своими наименованиями. Соответствующая норма присутствует в законопроекте, который в настоящее время разрабатывает Росреестр.

Воспользоваться нововведением сможет каждый собственник, который в таком качестве указан в ЕГРН. Ему разрешат присвоить наименование объекту недвижимости. Информацией об этом поделилась "Парламентская газета".

Новая норма пригодится фермерам, уверен глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Он считает, что присвоение названий фермерским объектам упростит их поиск и учет.

"Есть проблема, связанная со строительством, а значит, и с почтовыми адресами, фермерских домов на сельхозземлях. В этом случае данная норма имеет право на существование", — подчеркнул парламентарий.

Уведомление о разработке законопроекта "О географических наименованиях" было опубликовано на портале regulation.gov.ru в конце июля. Росреестр собирается представить его на рассмотрение в правительство в ноябре нынешнего года.