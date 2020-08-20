МИД Мексики выразил желание получить российскую вакцину от COVID-19

Мексика заинтересована в скором получении российской вакцины "Спутник V" против коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в разговоре с послом РФ Виктором Коронелли.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в разговоре с послом РФ Виктором Коронелли подтвердил заинтересованность в как можно более скором получении российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.

"Я благодарю посла Российской Федерации Виктора Коронелли за визит в МИД", — сообщил глава мексиканского внешнеполитического ведомства в Twitter в среду.

В России 11 августа была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, получившая название "Спутник V". Разработкой препарата занимался Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, сообщает ТАСС.