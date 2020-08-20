Жириновский поспорил на ящик пива, что Белоруссия войдет в состав РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заключил пари с ведущим радио "Эхо Москвы" Алексеем Нарышкиным. Предметом спора стало будущее Белоруссии.

Политик поспорил на то, что Белоруссия до конца года войдет в состав России. Он готов расстаться с ящиком пива, если его прогноз окажется неверным. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

В белорусских городах после объявления итогов президентских выборов начались несанкционированные протесты. Президентом страны, по данным ЦИК, снова стал Александр Лукашенко. Он победил с большим отрывом от конкурентов.

Власти Литвы недавно включили Лукашенко в список невъездных. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает решение Вильнюса очевидным доказательством вмешательства Запада во внутренние дела Белоруссии, сообщает "360".