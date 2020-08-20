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СМИ сообщили о желании Трампа обменять "грязный" Пуэрто-Рико на Гренландию

СМИ сообщили о желании Трампа обменять "грязный" Пуэрто-Рико на Гренландию

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0:47   20 Августа 2020
Политика

СМИ сообщили о желании Трампа обменять "грязный" Пуэрто-Рико на Гренландию

СМИ сообщили о желании Трампа обменять "грязный" Пуэрто-Рико на Гренландию

Президент США Дональд Трамп хотел продать или обменять зависимую от американцев территорию Пуэрто-Рико на Гренландию, принадлежащую Дании. Об этом рассказал экс-сотрудник Министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор, пишет The Daily Beast.

По словам Тейлора, эти слова он услышал от Трампа в 2018 году, когда администрация президента США помогала Пуэрто-Рико справиться с последствиями урагана. Тогда Трамп якобы заявил, что в Пуэрто-Рико "грязно", и там живут бедные люди. Американский лидер поинтересовался, может ли он обменять страну на Гренландию, передает RT.

Тейлор убежден, что Трамп враждебно относился к Пуэрто-Рико. Об интересе американского президента к Гренландии стало известно, когда он в прошлом году заявил, что думал о покупке острова. Тогда и власти Гренландии, и Дании негативно отреагировали на амбиции Трампа.

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Автор: Ирина Большунова
#дональд трамп #сша #пуэрто-рико #гренландия

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