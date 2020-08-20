Ряд российских родителей получат повышенные выплаты на детей в августе

Увеличение денежных компенсаций на детей получат семьи, где доход одного из родителей не больше МРОТ. Размер выплат будут устанавливать региональные власти.

Власти Московской области приняли решение, согласно которому родителям с детьми обязаны выплатить субсидии сразу за два месяца — август и сентябрь. Следующее поступление компенсаций произойдет уже в октябре.

Размер выплат фиксируется в зависимости от региона в России. Нуждающиеся семьи с детьми до полутора лет могут рассчитывать на сумму в размере 2 296 рублей. Семьям, где есть дети от полутора до трех лет полагается 4 376 рублей. Детям от трех до семи лет — 1 148 рублей. Компенсации в размере 576 рублей получат дети от семи лет и старше.

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