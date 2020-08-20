Россия и Белоруссия снимут ограничения на передвижение через границу

Премьер-министр России Михаил Мишустин и его коллега из Белоруссии Роман Головченко договорились в ходе телефонных переговоров о снятии ограничений на переезды через границу. Об этом сообщили на сайте кабмина Белоруссии.

Политики обсудили актуальные темы для взаимодействия. Мишустин и Головченко отметили, что нацелены на оперативное решение всех вопросов.

Ранее сообщалось, что Белоруссия в четверг усилила оперативное прикрытие границы, в том числе на белорусско-российском участке.