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 Россия и Белоруссия снимут ограничения на передвижение через границу

Россия и Белоруссия снимут ограничения на передвижение через границу
0:19   20 Августа 2020
Политика

Россия и Белоруссия снимут ограничения на передвижение через границу

Россия и Белоруссия снимут ограничения на передвижение через границу

Премьер-министр России Михаил Мишустин и его коллега из Белоруссии Роман Головченко договорились в ходе телефонных переговоров о снятии ограничений на переезды через границу. Об этом сообщили на сайте кабмина Белоруссии.

Политики обсудили актуальные темы для взаимодействия. Мишустин и Головченко отметили, что нацелены на оперативное решение всех вопросов.

Ранее сообщалось, что Белоруссия в четверг усилила оперативное прикрытие границы, в том числе на белорусско-российском участке.

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Автор: Кристина Мокроусова
#белоруссия #граница #мишустин

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