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23:53   19 Августа 2020
Общество

Беглов рассказал о работах по улучшению транспортной инфраструктуры города

Беглов рассказал о работах по улучшению транспортной инфраструктуры города

Власти Петербурга намерены наладить транспортную инфраструктуру города уже в ближайшее время, рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Градоначальник посетил 19 августа автопарк петербургского ГУП "Горэлектротранс" и оценил качество новых транспортных средств, поступивших в распоряжении города. Всего предприятие получит 20 троллейбусов "Витовт" и еще 86 троллейбусов "Адмирал".

"Такая хорошая программа, которая помогает обновить городской уличный транспорт в нашем городе", — цитируют Беглова "Невские Новости".

Вместе с обновлением транспортных средств будет произведен ремонт инженерной инфраструктуры, уточнил Беглов. В частности, речь идет об улучшении контактных сетей.

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Автор: Василий Пименов
#петербург #транспорт #беглов

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