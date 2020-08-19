Крымский руководитель "Новостного фронта" оценил интеллект Тихановской

Светлану Тихановскую в Крыму сравнили с Владимиром Кличко после ее заявления о полуострове. Уровень интеллекта политика оценил руководитель "Новостного фронта" (News Front) Константин Кнырик.

Константин Кнырик объяснил заявление бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее отметила, что Крым вернулся в состав России в результате "войны и кровопролития". Он выразил уверенность, что "партнеры" с Запада, делая ставку на какие-то свои кадры, чаще всего исходят из принципа низкого интеллекта у этих людей, чтобы было легче управлять ими, передает ФАН.

"Я думал, что венцом проевропейских политиков с отсутствующим интеллектом был Кличко, но оказалось — нет", — полагает Кнырик.

Также он отметил, что Тихановская говорит абсолютно негативные слова в адрес Крыма и России по причине надобности. По его мнению, заявление экс-кандидата в лидеры республики ничего общего с реальностью не имеет.