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 Клинцевич: Байден пытается управлять делами Белоруссии

Клинцевич: Байден пытается управлять делами Белоруссии
23:01   19 Августа 2020
Политика

Клинцевич: Байден пытается управлять делами Белоруссии

Клинцевич: Байден пытается управлять делами Белоруссии

Кандидат в президенты США Джо Байден, который занимался курированием переворота на Украине, пытается вмешаться в дела Белоруссии. Такое заявление сделал сенатор РФ Франц Клинцевич.

Российский чиновник отметил, что пока еще неизвестно, как сложится ситуация с выборами президента Белоруссии, но Байден явно пытается управлять этим процессом. К тому же, по словам Клинцевича, до этого он принимал участие в перевороте на Украине.

"Это не о геополитике, а о праве выбрать лидера", — отметил политик для "ПолитЭксперт".

Претендент на пост главы США высказался в поддержку экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Американский сенатор также заявил, что Россия должна остаться вне участия в сложившейся ситуации. Байдену, подобно действующему президенту США Дональду Трампу, нужно проявить сдержанность, чтобы не разрушить отношения с Россией, считает Клинцевич.

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Автор: Василий Пименов
#байден #выборы в белоруссии #Клинцевцич

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