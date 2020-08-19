Клинцевич: Байден пытается управлять делами Белоруссии

Кандидат в президенты США Джо Байден, который занимался курированием переворота на Украине, пытается вмешаться в дела Белоруссии. Такое заявление сделал сенатор РФ Франц Клинцевич.

Российский чиновник отметил, что пока еще неизвестно, как сложится ситуация с выборами президента Белоруссии, но Байден явно пытается управлять этим процессом. К тому же, по словам Клинцевича, до этого он принимал участие в перевороте на Украине.

"Это не о геополитике, а о праве выбрать лидера", — отметил политик для "ПолитЭксперт".

Претендент на пост главы США высказался в поддержку экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Американский сенатор также заявил, что Россия должна остаться вне участия в сложившейся ситуации. Байдену, подобно действующему президенту США Дональду Трампу, нужно проявить сдержанность, чтобы не разрушить отношения с Россией, считает Клинцевич.