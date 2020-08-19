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22:30   19 Августа 2020
Политика

Захарова прокомментировала запрет на въезд в Литву для Лукашенко

Захарова прокомментировала запрет на въезд в Литву для Лукашенко

Внесение президента Белоруссии Александра Лукашенко в список невъездных в Литву говорит о вмешательстве Запада в дела республики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лукашенко и еще 31 белорусский чиновник попали под запрет на въезд в Литву. Захарова в своем Facebook назвала этот шаг со стороны Литвы "железобетонным аргументом" того, что Запад вмешивается во внутренние дела Белоруссии.

Выборы президента республики завершились 9 августа 2020 года. В ЦИК объявили победителем Александра Лукашенко с результатом в более 80%. Его основной оппонент Светлана Тихановская набрала более 10%. Несогласные с результатами вышли на улицы в знак протеста.

Политические эксперты сходятся во мнении, что Запад использует ситуацию в Белоруссии в своих целях, контролируя ее из-за океана. По словам аналитика Богдана Безпалько, обстановкой в республике пытается управлять кандидат в президенты США Джо Байден, пишет ФАН.

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Автор: Борис Нестеров
#белоруссия #литва #мид рф #мария захарова #александр лукашенко

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