Бредихин объяснил задачу британского флота у берегов Украины
Великобритания, проводя в Черном море совместные военные учения с Украиной, посылает Киеву сигнал, что, Лондон одобряет президента Владимира Зеленского.
Такое мнение высказал главред журнала «Архонт», кандидат исторических наук Антон Бредихин, комментируя в беседе с ФАН заявление главы британского Министерства обороны Бена Уоллеса о предстоящих совместных морских учениях британского королевского военно-морского флота и украинских ВМС.
Как заявил Уоллес на встрече с главой Минобороны Украины Андреем Тараном и главкомом украинских Вооруженных сил Русланом Хомчаком, целью совместных военных учений в Черном море является предотвращение там «угроз», а также поспособствовать развитию украинско-британского военного сотрудничества.
«Великобритания запускает мультинациональные учения по укреплению украинских военно-морских сил для противостояния угрозам с востока», — сообщил собравшимися британский министр.
Также Уоллес добавил, что британские военные корабли отправятся на военные учения в Черное море уже в начале осени. Великобритания, по его словам, уже помогла тысячам украинских военных обзавестись разными навыками, необходимыми при защите территориальной целостности, от оперативного планирования до оказания первой медицинской помощи.
Комментируя предстоящие украинско-британские военно-морские учения, Антон Бредихин отметил, что ситуация выглядит очень интересно, особенно, если учесть, что Великобритания укрепляет свои позиции в европейском регионе пока Соединенные Штаты Америки колеблются между Дональдом Трампом и Джо Байденом.
«Англичане перестраховываются на случай американской нестабильности и демонстрируют Хомчаку и другим, что военная сфера страны может не менее успешно поддерживаться Лондоном и его колониями, например, Канадой», — отметил он.
Также журналист напомнил, что о предстоящих совместных учениях было заявлено на фоне поднятого депутатом Верховной рады Ильей Кивой информационного шума о том, что 24 августа на Украине может быть совершен государственный переворот. А Лондон, устраивая совместные с Украиной учения, дает понять, что поддерживает нынешнего украинского лидера.
«Если в регион заходят англичане, то президент Украины Владимир Зеленский ими одобряется. Иначе никаких совместных учений и не было бы», — считает Антон Бредихин.