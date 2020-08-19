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23:23   19 Августа 2020
Весь мир

Бредихин объяснил задачу британского флота у берегов Украины

Бредихин объяснил задачу британского флота у берегов Украины

Великобритания, проводя в Черном море совместные военные учения с Украиной, посылает Киеву сигнал, что, Лондон одобряет президента Владимира Зеленского.

Такое мнение высказал главред журнала «Архонт», кандидат исторических наук Антон Бредихин, комментируя в беседе с ФАН заявление главы британского Министерства обороны Бена Уоллеса о предстоящих совместных морских учениях британского королевского военно-морского флота и украинских ВМС.

 Как заявил Уоллес на встрече с главой Минобороны Украины Андреем Тараном и главкомом украинских Вооруженных сил Русланом Хомчаком, целью совместных военных учений в Черном море является предотвращение там «угроз», а также поспособствовать развитию украинско-британского военного сотрудничества.

«Великобритания запускает мультинациональные учения по укреплению украинских военно-морских сил для противостояния угрозам с востока», — сообщил собравшимися британский министр.

Бредихин объяснил задачу британского флота у берегов Украины

Также Уоллес добавил, что британские военные корабли отправятся на военные учения в Черное море уже в начале осени. Великобритания, по его словам, уже помогла тысячам украинских военных обзавестись разными навыками, необходимыми при защите территориальной целостности, от оперативного планирования до оказания первой медицинской помощи.

Комментируя предстоящие украинско-британские военно-морские учения, Антон Бредихин отметил, что ситуация выглядит очень интересно, особенно, если учесть, что Великобритания укрепляет свои позиции в европейском регионе пока Соединенные Штаты Америки колеблются между Дональдом Трампом и Джо Байденом.

«Англичане перестраховываются на случай американской нестабильности и демонстрируют Хомчаку и другим, что военная сфера страны может не менее успешно поддерживаться Лондоном и его колониями, например, Канадой», — отметил он.

Бредихин объяснил задачу британского флота у берегов Украины

Также журналист напомнил, что о предстоящих совместных учениях было заявлено на фоне поднятого депутатом Верховной рады Ильей Кивой информационного шума о том, что 24 августа на Украине может быть совершен государственный переворот. А Лондон, устраивая совместные с Украиной учения, дает понять, что поддерживает нынешнего украинского лидера.

«Если в регион заходят англичане, то президент Украины Владимир Зеленский ими одобряется. Иначе никаких совместных учений и не было бы», — считает Антон Бредихин.

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Автор: Александр Люблинский
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