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22:01   19 Августа 2020
Общество

В PolitRussia заявили об угрозе закрытия патриотических каналов на YouTube

В PolitRussia заявили об угрозе закрытия патриотических каналов на YouTube

Американский видеохостинг YouTube настроен на удаление всех патриотических каналов об РФ, считает главред интернет-издания PolitRussia Руслан Осташко.

YouTube продолжает удалять каналы пророссийской направленности в Сети. Сегодня, 19 августа, администрация интернет-площадки заблокировала аккаунт PolitRussia без каких либо обоснований и предупреждений.

Подобная тенденция будет только набирать обороты и в ближайшее время коснется всех, заявил Осташко в беседе с Федеральным агентством новостей. По его словам, YouTube намерен очистить площадку от любых патриотических каналов об РФ до проведения в стране очередных президентских выборов.

"Типичная практика — удаление пророссийски настроенных каналов в преддверии выборов в Государственную думу, в преддверии предстоящих выборов президента нашей страны, хоть до них еще далеко", – отметил эксперт.

Таким образом руководство видеохостинга планирует помочь "оппозиционерам" в РФ. Альтернативой в сложившейся ситуации будет открытие отечественной площадки, на которой цензурировать политический контент будут с точки зрения закона, а не идеологических предпочтений, подытожил Осташко.

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Автор: Руслан Неглинный
#каналы #youtube #блокировка #осташко

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