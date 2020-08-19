Власти Литвы запретили президенту Белоруссии въезд на территорию страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сможет въехать на территорию Литвы. Власти прибалтийской страны внесли его в список невъездных.

О том, что для Лукашенко литовская граница теперь закрыта, объявило министерство иностранных дел этого государства. В "черный список" Вильнюса попали в общей сложности 32 человека.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Александр Лукашенко, по данным ЦИК, победил с большим отрывом от конкурентов. После оглашения предварительных итогов голосования в белорусских городах начались незаконные акции протеста. Лукашенко уверен, что за организаторами протестов стоит Запад.

Политический аналитик Богдан Безпалько считает, что во внутренние дела Белоруссии сейчас активно вмешивается кандидат в президенты США Джо Байден. Американский политик, по его словам, недавно высказался в поддержку Светланы Тихановской.