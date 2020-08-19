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21:44   19 Августа 2020
Политика

Власти Литвы запретили президенту Белоруссии въезд на территорию страны

Власти Литвы запретили президенту Белоруссии въезд на территорию страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сможет въехать на территорию Литвы. Власти прибалтийской страны внесли его в список невъездных.

О том, что для Лукашенко литовская граница теперь закрыта, объявило министерство иностранных дел этого государства. В "черный список" Вильнюса попали в общей сложности 32 человека.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Александр Лукашенко, по данным ЦИК, победил с большим отрывом от конкурентов. После оглашения предварительных итогов голосования в белорусских городах начались незаконные акции протеста. Лукашенко уверен, что за организаторами протестов стоит Запад.

Политический аналитик Богдан Безпалько считает, что во внутренние дела Белоруссии сейчас активно вмешивается кандидат в президенты США Джо Байден. Американский политик, по его словам, недавно высказался в поддержку Светланы Тихановской.

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Автор: Юлия Яковлева
#литва #лукашенко #въезд в литву

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