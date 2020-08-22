Будущий флагман российского флота: что известно об «Адмирале Нахимове»

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации станет самым мощным неавианесущим военным кораблем в мире, пишет обозреватель американского издания Forbes. Бывший капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Политике Сегодня», в чем уникальность корабля и каков стратегический эффект от его возвращения в российский флот.

Второе рождение

«Адмирал Нахимов» — один из четырех грозных кораблей проекта 1144 «Орлан», напомнил Дандыкин. Его собратья — ударные боевые корабли «Киров» (с 1992 года — «Адмирал Ушаков»), «Фрунзе» (с 1992 года — «Адмирал Лазарев»), и «Петр Великий». Сейчас из всей четверки в строю находится лишь последний. «Петр Великий» вошел в состав флота в 1999 году и на данный момент является самым мощным атомным ракетным крейсером не только в составе ВМФ России.

«"Петр Великий" себя очень хорошо показал. Если брать вооружение нынешнее, то он по-сути является самым большим и мощным наводным кораблем в мире. Объективно», — говорит эксперт.

Сейчас «Адмирал Нахимов» находится в сухом доке Северного машиностроительного предприятия в Северодвинске. Крейсер встал на ремонт в 1999 году, прослужив на флоте около пятнадцати лет.

По словам Дандыкина, боевой корабль ждет глубокая модернизация. В «Адмирале Нахимове» кардинально обновят как системы жизнеобеспечения, так и радиотехническое оборудование. Кроме того, на крейсере заменят устаревшее ракетное и артиллерийское вооружение на самое новейшее.

«Прежде всего, это будет ударное оружие. У "Петра Великого" 20 установок ракет "Гранит". "Нахимову" в эту шахту предполагается поставить три-четыре крылатые ракеты «Калибр» или "Яхонт", или же гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые уже были испытаны на "Адмирале Горшкове". Это мощная боевая платформа, которая будет иметь порядка 80 ракет различного типа. Объективно, таких нет на американских ракетных крейсерах», — рассказал военный эксперт.

О том, что «Адмирал Нахимов» одним из первых кораблей российского флота получит гиперзвуковые ракеты, в начале мая рассказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Крейсер станет самой мощной боевой единицей в ВМФ, с современным высокоточным оружием большой дальности, отметил он.

Ракеты «Циркон» несутся к цели в девять раз быстрее звука. Это делает их неуязвимыми для любой системы противовоздушной обороны (ПРО) — перехватить «Циркон» практически невозможно. Оружие способно уничтожить крупный надводный корабль, а чтобы его сбить, понадобится минимум 10 американских ракет.

Минобороны РФ сообщило об успешном завершении испытаний гиперзвуковой ракеты 26 июля. Испытательные пуски проводились с фрегата «Адмирал Горшков». Первые испытания гиперзвука начались в минувшем декабре.

«Помимо этого, корабль ожидают изменения в средствах ПВО, — продолжил Дандыкин. — На вооружение "Нахимову" могут взять ЗРК "Полимент-Редут". Это по-сути С-350. Такой комплекс стоит на фрегатах проекта 22350. Кроме того, будет противолодочное оснащение. Иными, словами "Адмирал Нахимов" станет боевой платформой 21 века. Самой мощной в мире»,

Кроме того, защиту обеспечат комплексы противовоздушной обороны(ПРО) «Форт-М» и «Панцирь-М». Новейшая система противоракетного ракетного комплекса вертикального пуска «Полимент-Редут» прикроет дальние рубежи на дистанциях до четырехсот километров. В качестве противолодочного вооружения на «Нахимова» смогут поставить перспективный комплекс «Ответ», который способен уничтожить подводные лодки противника на расстоянии в несколько десятков километров.

Небольшая торпеда в головной части боеприпаса «Ответа» отделяется от носителя после попадания в заданный район и ищет субмарину уже самостоятельно. Вероятность поражения цели приближается к 90%. В ближней зоне корабля будет действовать малогабаритный комплекс обороны «Пакет-НК» также предназначенный для борьбы как с подводными лодками, так и вражескими торпедами. Он наводится на цель собственной гидроакустической станцией в автоматическом режиме. Система классифицирует атакующие торпеды, определяет параметры их движения.

Военное-политическое значение

«Адмирал Нахимов» способен решать задачи в дальней океанской зоне, объяснил Дандыкин. По словам эксперта, это крейсер неограниченной мореходности, у которого нет необходимости заправляться топливом и тащить за собой танкеры. «Нахимов» укрепит позиции российского флота, поскольку его можно отправить во все локации, где у России есть интересы.

«Он будет возглавлять группировку военных кораблей. Предполагается, что следом встанет на модернизацию "Петр Великий". Я думаю, что его модернизация не займет столько времени, как случилось с "Нахимовым". Думаю, это будет четыре-пять лет. Это серьезная работа. По-сути, мы получим новый корабль. Возможно, он будет способен даже сбивать объекты в ближнем космосе. Посмотрим, как это будет реализовано. Корабль ждут в ВМФ, на Северном флоте. Оценки иностранных источников, в том числе американских, говорят о том, что действительно это будет гордость всего флота», — заключил эксперт.

«Вооружены до зубов»: что пишут о «Нахимове»

О возвращении гиганта советского флота после модернизации ранее писал журнал американский The National Interest. Обозреватель издания Калеб Ларсон считает, что крейсер будет способен наносить сокрушительные удары по кораблям противника.

«Эти военные суда являются одновременно самыми тяжелыми и самыми большими неавианосными кораблями в мире. Они вооружены до зубов», — говорит аналитик.

Восхищены российским гигантом и в Поднебесной. Эксперты издания Sohu высоко оценили возможности обновленного «Нахимова». По мнению экспертов, возвращение крейсера после длительного отсутствия усилит военный потенциал России.

Наконец, аналитик журнала Forbes Г.И. Саттон уверен, что модернизация и перевооружение сделают тяжелый атомный ракетный крейсер «еще мощнее». Автор статьи указывает, что такие суда могут ходить в качестве флагманов надводных групп, которые патрулируют Арктику.

«С новым вооружением и датчиками он станет, вероятно, самым мощным надводным военным кораблем в мире», — пишет автор.

Тяжелые атомные ракетные крейсеры проекта 1144 «Орлан» начали разрабатывать в Советском Союзе еще 1960-е годы. Головной корабль заложили в 1973 году, а сдали флоту в 1980 году. «Орланы» считаются крупнейшими морскими боевыми платформами в мире — больше них только авианосец.