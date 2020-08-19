Юрий Голубь: отклик на обращение Тихановской будет дорого стоить Европе
Европейские государства, которые выразили поддержку белорусской оппозиции, могут дорого за это заплатить, так как их участие в дестабилизации обстановки приведет к жесткой конфронтации с Россией.
Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) высказал публицист и политический аналитик Юрий Голубь, комментируя обращение бывшего кандидата в президента Белоруссии Светланы Тихановской, в котором она выразила готовность стать национальным лидером.
Тихановская, опубликовав на YouTube видеообращение, по его словам, сделала стандартный ход, следуя законам жанра. А поддерживающие белорусскую оппозицию страны Евросоюза, практически все входят в блок НАТО, а значит заинтересованы в распаде Союзного государства РФ и РБ, ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) и Таможенного союза.
При этом те силы, которые организовали «картофельный майдан», добавил политолог, подталкивают к более активным действиям и европейских политиков, не дают им возможности остаться в стороне от происходящего и выводят на пик противодействие интересам России.
«Пожалуй, наступает самый ответственный момент, от которого зависит успех или провал постановки. При всем уважении к Белоруссии ее судьба решается внешними игроками. В отличие от Украины, даже при Викторе Януковиче воспринимавшейся как отрезанный ломоть, Белоруссия — часть российской зоны влияния», — напомнил Голубь.
Европейские же лидеры со своей стороны, по его словам, не могут не понимать, что, принимая участие в дестабилизации ситуации в Белоруссии, они берут курс на жесткую конфронтацию с Россией, ставят под вопрос все попытки наладить с Москвой диалог вопреки давлению США, в том числе «Северный поток».
«При всем размахе нынешние волнения насквозь политтехнологичны. Вчера Владимир Путин четко дал понять президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Россия не допустит вмешательства во внутренние дела Белоруссии. На днях была заявлена возможность военной помощи по линии ОДКБ, — напомнил Юрий Голубь. — Так что европейское сообщество должно понять: деятельный отклик на обращение Тихановской будет стоить дорого».