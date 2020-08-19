Юрий Голубь: отклик на обращение Тихановской будет дорого стоить Европе

Европейские государства, которые выразили поддержку белорусской оппозиции, могут дорого за это заплатить, так как их участие в дестабилизации обстановки приведет к жесткой конфронтации с Россией.

Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) высказал публицист и политический аналитик Юрий Голубь, комментируя обращение бывшего кандидата в президента Белоруссии Светланы Тихановской, в котором она выразила готовность стать национальным лидером.

Тихановская, опубликовав на YouTube видеообращение, по его словам, сделала стандартный ход, следуя законам жанра. А поддерживающие белорусскую оппозицию страны Евросоюза, практически все входят в блок НАТО, а значит заинтересованы в распаде Союзного государства РФ и РБ, ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) и Таможенного союза.

При этом те силы, которые организовали «картофельный майдан», добавил политолог, подталкивают к более активным действиям и европейских политиков, не дают им возможности остаться в стороне от происходящего и выводят на пик противодействие интересам России.

«Пожалуй, наступает самый ответственный момент, от которого зависит успех или провал постановки. При всем уважении к Белоруссии ее судьба решается внешними игроками. В отличие от Украины, даже при Викторе Януковиче воспринимавшейся как отрезанный ломоть, Белоруссия — часть российской зоны влияния», — напомнил Голубь.

Европейские же лидеры со своей стороны, по его словам, не могут не понимать, что, принимая участие в дестабилизации ситуации в Белоруссии, они берут курс на жесткую конфронтацию с Россией, ставят под вопрос все попытки наладить с Москвой диалог вопреки давлению США, в том числе «Северный поток».