Лолита пригрозила борцам с харассментом исчезновением секса

Российская певица и телеведущая Лолита Милявская указала на гипертрофированную форму борьбы за неприкосновенность женщин, которую та приняла в последнее время.

Иронично комментируя набирающее обороты движение #MeToo, телеведущая заявила, что в вопросе борьбы с харассментом все настолько гипертрофированно, что вызывает улыбку.

Лолита выразила мнение, что результатом подобного противостояния станет полное исчезновение секса.

Телеведущая отметила, что общество в наше время придерживается устоявшейся ложной парадигмы относительно женщин, в связи с чем у людей формируются определенные модели поведения. При этом, по словам певицы, творчество вряд ли сможет повлиять на данную ситуацию, поскольку в ней куда важнее вопрос личной точки зрения.

"Все зависит от тебя, если я не обращаю на это внимание, то для меня этой проблемы не существует", — приводит слова Лолиты NEWS.ru.

Движение #MeToo приняло форму цунами в июле, когда в соцсетях стали появляться посты о домогательствах в медиасфере.