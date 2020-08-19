Основания для доклада о российском вмешательстве сфальсифицированы в ФБР

Экс-глава правового департамента ФБР Кевин Клинсмит признал свою вину в фальсификации оснований для расследования о "российском вмешательстве". Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации агентства, Клинсмит признал себя виновным в фальсификации сведений, послуживших основанием многолетнего расследования "сговора Трампа с Россией".

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что доклад Сената о "российском вмешательстве" доказал отсутствие у него связей с Россией в преддверии выборов 2016 года.

Расследование специального прокурора Роберта Мюллера, который искал доказательства "помощи России" Трампу в том, чтобы стать президентом США, длилось более двух лет. Оно обошлось федеральному бюджету в 30 миллионов долларов и завершилось провалом. Мюллеру не удалось найти каких-либо связей Трампа и РФ в преддверии выборов.