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 Основания для доклада о российском вмешательстве сфальсифицированы в ФБР

Основания для доклада о российском вмешательстве сфальсифицированы в ФБР
21:11   19 Августа 2020
Политика

Основания для доклада о российском вмешательстве сфальсифицированы в ФБР

Основания для доклада о российском вмешательстве сфальсифицированы в ФБР

Экс-глава правового департамента ФБР Кевин Клинсмит признал свою вину в фальсификации оснований для расследования о "российском вмешательстве". Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации агентства, Клинсмит признал себя виновным в фальсификации сведений, послуживших основанием многолетнего расследования "сговора Трампа с Россией".

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что доклад Сената о "российском вмешательстве" доказал отсутствие у него связей с Россией в преддверии выборов 2016 года.

Расследование специального прокурора Роберта Мюллера, который искал доказательства "помощи России" Трампу в том, чтобы стать президентом США, длилось более двух лет. Оно обошлось федеральному бюджету в 30 миллионов долларов и завершилось провалом. Мюллеру не удалось найти каких-либо связей Трампа и РФ в преддверии выборов.

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Автор: Василий Пименов
#трамп #российское вмешательство #мюллер

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