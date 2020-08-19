Эксперт объяснил происхождение объектов с видеозаписи космонавта

Российский космонавт Иван Вагнер опубликовал снятую им видеозапись, на которую попали пять неизвестных объектов. В Астрономическом институте имени Штернберга объяснили происхождение светящихся шаров.

Сотрудник института Владимир Сурдин был удивлен реакции космонавта. По его словам, пять светящихся и летящих рядом объектов являются спутником Starlink компании SpaceX.

"Это та самая эскадрилья спутников, запущенных ракетой Илона Маска", — пояснил специалист.

По словам Сурдина, эти "шары" летают подобным образом всегда, так как запускаются спутником. Их близость объясняется тем, что запущены они тоже единовременно, поэтому изначально объекты перемещаются стаями, а после "расходятся", сообщает "360".