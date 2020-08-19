Глава Минпромторга ЛНР задержан по подозрению в коррупции
Сотрудники Министерства государственной безопасности Луганской народной республики задержали исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Ирину Деркач по подозрению в коррупции.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий факт превышения Ириной Деркач должностных полномочий был выявлен и задокументирован сотрудниками МГБ, передают РИА Новости.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 350 УК ЛНР "Злоупотребление должностными полномочиями". Суд избрал для нее меру пресечения в виде заключения под стражу.
МГБ продолжает расследование, направленное на установление иных лиц, причастных к коррупционным схемам.