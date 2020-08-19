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20:49   19 Августа 2020
Происшествия

Глава Минпромторга ЛНР задержан по подозрению в коррупции

Глава Минпромторга ЛНР задержан по подозрению в коррупции

Сотрудники Министерства государственной безопасности Луганской народной республики задержали исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Ирину Деркач по подозрению в коррупции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий факт превышения Ириной Деркач должностных полномочий был выявлен и задокументирован сотрудниками МГБ, передают РИА Новости.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 350 УК ЛНР "Злоупотребление должностными полномочиями". Суд избрал для нее меру пресечения в виде заключения под стражу.

МГБ продолжает расследование, направленное на установление иных лиц, причастных к коррупционным схемам.

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Автор: Илья Романович
#задержание #коррупция #лнр

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