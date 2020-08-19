Полиция Турции разыскивает сотрудника отеля после убийства женщины

Сотрудник турецкого отеля зарезал свою жену во время конфликта, затем скрылся с места преступления. Правоохранители разыскивают убийцу.

Инцидент произошел вечером 18 августа. Супруги поссорились по неизвестной причине. Разозлившийся мужчина нанес несколько смертельных ударов своей сожительнице. Он ранил ее в шею, живот и руки. Соседи вызвали скорую помощь и полицию, когда обнаружили окровавленную женщину, передает Федеральное агентство новостей.

Убийство произошло незадолго до свадьбы общей дочери супругов. Между сожителями уже происходили конфликты. Муж ранее признавался дочери, что хочет убить жену. Дети не подозревали, что эти угрозы серьезны.

Правоохранители разыскивают преступника. Мать убитой не смогла прийти на похороны дочери, потому что была разбита горем.