Юшков: демарши по примеру Украины обернутся проблемами для Минска

Если Евросоюз последует предложению польского премьера Матиуша Моравецкого и поможет Минску выйти из энергетической зависимости от России, это обернется сплошным кошмаром для Белоруссии.

Такое мнение высказал ведущий эксперт ФНЭБ (Фонда национальной энергетической безопасности), преподаватель Финансового университета при российском Правительстве Игорь Юшков.

Ранее глава польского правительства Матиуш Моравецкий заявил по окончании чрезвычайного саммита Евросоюза, что Брюссель мог бы предложить Белоруссии помощь в преодолении энергетической зависимости от России.

«В большой степени экономика Белоруссии опирается на покупку сырья у России по ценам, можно сказать, льготным. По крайней мере, так было до недавнего времени. И постепенное изменение этой модели экономики в значительной степени привело к экономическому ослаблению Белоруссии», — сказал польский премьер.

При этом он добавил, что Белоруссия столкнулась со «значительными потерями», но Евросоюз может использовать эту ситуацию, как возможность для «проведения акции помощи», и это станет важным фактором в стабилизации обстановки, не составив при этом слишком больших расходов для ЕС. Например, по идее Моравецкого, Евросоюз мог бы «в интересах Минска и Праги» разработать механизмы, которые позволят уменьшить зависимость Белоруссии от РФ.

Комментируя в беседе с ФБА «Экономика сегодня» это предложение, Игорь Юшков напомнил, что Белоруссия все 100% газа получает из России, и изменить в этом хоть что-то нет никакой возможности.

«Вся система газопроводов РБ, включая отрезок «Ямал-Европы», принадлежит России – «Газпром» выкупил ее по рыночной цене и самостоятельно обслуживает. Есть даже соглашение о запрете национализации ее, а если таковая все же состоится, белорусская сторона выплачивает России пять миллиардов долларов плюс все вложения, что «Газпром» инвестировал в инфраструктуру за многие годы», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, добавил он, из Польши также не получится завести газ в Белоруссию, которая потребляет ежегодно 20 миллиардов кубометров газа, потому что польский СПГ рассчитан всего на пять миллиардов кубометров. Тем более, что сама Польша планирует отказаться продлевать контракт с «Газпромом», а значит скоро она сама будет использовать весь этот объем.

«Литовский терминал еще меньше польского. Строить газопроводы в Белоруссию из ЕС очень дорого, и опять же не понятно, откуда для РБ брать в Европе газ», — добавил Юшков.

Но если Евросоюз все же сможет убедить Минск по примеру Киева устроить демарши и национализировать газопроводу, Белоруссия столкнется с теми же проблемами, что и Украина.