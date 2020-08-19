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20:14   19 Августа 2020
Происшествия

Туристка из России рассказала о "канализационных ужасах" в турецких отелях

Туристка из России рассказала о "канализационных ужасах" в турецких отелях

Российская туристка за один день пребывания в Турции столкнулась с прорывом канализационной трубы и пожаром.

Девушка рассказала о случившемся в своем Instagram, назвав первый день отдыха "днем ЧП".

"В номере произошла какая-то фигня с канализацией. То ли прорвало, то ли что. В итоге номер нам поменяли, пришлось заново собирать чемоданы и переезжать", — негодует россиянка.

После того как инцидент с затопленным номером был исчерпан, девушка отправилась на пляж и настроилась на отдых, но не тут-то было: в соседнем отеле загорелась зона барбекю. Пришлось вызывать пожарных и ждать, пока они потушат огонь.

Пользователи Instagram выразили сочувствие и пытались подбодрить девушку, надеясь, что за время ее отдыха больше ничего не случится, передает Федеральное агентство новостей.

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Автор: Ирина Большунова
#турция #канализация #отель

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