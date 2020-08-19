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20:07   19 Августа 2020
Общество

Руководство подмосковных школ разделит потоки учеников в период пандемии

Руководство подмосковных школ разделит потоки учеников в период пандемии

Школы в Московской области будут работать по специальному расписанию на время пандемии коронавируса. Потоки учеников во время перерывов распределят в индивидуальном порядке. Об этом сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Дополнительно будут открыты все выходы, которые есть в школе. При этом есть малокомплектные учреждения, которые не нуждаются в разведении потоков учеников. Директор каждой школы будет составлять индивидуальное расписание, поскольку вмещаемость везде разная, сообщает телеканал "360". Внимание также уделят времени прихода детей в школу.

"Условно, первые классы приходят в 08:15, вторые — в 8:30", — объяснила Каклюгина, подчеркнув, что это не универсальное правило для всех.

Ученики также будут получать бесплатное питание по смещенному графику. Руководство школ должно организовать маршруты потоков исходя из особенностей учреждения.

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Автор: Борис Нестеров
#подмосковье #образование #школы #ограничения #коронавирус

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