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20:52   19 Августа 2020
Ближнее зарубежье

«Сильная Россия» осудила вмешательство ЕС во внутренние дела Белоруссии

«Сильная Россия» осудила вмешательство ЕС во внутренние дела Белоруссии

Евросоюз не признает итоги президентских выборов, состоявшихся в Белоруссии 9 августа. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по результатам встречи, посвященной ситуации в Белоруссии.

Мишель подчеркнул, что голосование не было свободным и честным. Он также призвал Минск найти ненасильственный выход из кризиса и заверил, что ЕС готов «сопровождать мирный переход власти».

Эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов считает, что прямой поддержкой экс-кандидата в президенты от оппозиции Светланы Тихановской ЕС вмешивается в дела Минска. В беседе с «Политикой Сегодня» он напомнил, что создание «Национального координационного совета» противоречит Конституции Белоруссии.

«К сожалению, мы стали свидетелями того, как нормы международного права со стороны коллег трактуются в полезную им сторону, либо вовсе нарушаются. Мы уже это видели на Украине, и в Грузии, и в других странах, где европейская демократия себя проявила. Но мы должны понимать, что нужна взвешенная позиция, и наш президент во время встречи с госпожой [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель заявил, что недопустимо вмешиваться в политику другого государства и навязывать ему свою политику, чем сейчас и занимается ЕС, который подогревает обстановку и протесты в Белоруссии. Ситуация в Белоруссии для ЕС выгодная, им нужна экспансия новой экономики, новой страны, особенно в Восточной Европе», — сказал Ионов.

Выборы белорусского президента состоялись 9 августа 2020 года. Согласно данным ЦИК республики, свыше 80% голосов получил действующий лидер страны Александр Лукашенко. На втором месте оказалась Светлана Тихановская, получившая 10,12%.

После объявлений итогов выборов по стране начались акции протеста. А Тихановская покинула республику.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#евросоюз #белоруссия #вмешательство #сильная россия

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