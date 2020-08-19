Определен главный запрос российских избирателей к правительству РФ

Российские избиратели чаще всего требуют от кандидатов готовности и открытости к диалогу. Об этом свидетельствуют итоги круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Эти понятия предусматривают высокую личную включенность и прямой контакт с гражданами, уточнил директор по политическому анализу Института социального маркетинга "Инсомар" Виктор Потуремский. Людям также необходимы конкретные решения проблем.

Избирателям также важно, чтобы кандидат после избрания не "исчез", передает телеканал РЕН ТВ. По словам эксперта, это и является причиной, почему людям лучше общаться с чиновниками напрямую. Минобороны России определило информацию, которая является служебной тайной. Об этом сообщает телеканал "360".