Лукашенко подписал указ о назначении Головченко премьером Белоруссии

Роман Головченко утвержден премьер-министром Белоруссии. Соответствующий указ президент страны Александр Лукашенко подписал 19 августа.

Согласовать назначение Головченко должна Палата представителей Национального собрания (нижняя палата парламента). Еще одним указом Лукашенко назначены члены правительства. Из документа следует, что свои посты сохранили все члены предыдущего состава кабмина, включая министра иностранных дел Владимира Макея, главу МВД Юрия Караева и главу Минобороны Виктора Хренина.

Назначение членов правительства после президентских выборов, прошедших 9 августа, предусмотрено Конституцией Белоруссии.