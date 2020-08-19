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19:44   19 Августа 2020
Экономика

Эр-Рияд допустил продление соглашения ОПЕК+ после 2022 года

Эр-Рияд допустил продление соглашения ОПЕК+ после 2022 года

Отставания в графике сокращения нефтедобычи необходимо компенсировать до конца сентября. Далее все обязательства должны выполняться своевременно, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.

Соглашение ОПЕК+ заканчивается 22 апреля 2022 года. Не исключена вероятность его продления, отметил министр энергетики Саудовской Аравии. За июль удалось выполнить договоренности по сокращению добычи топлива в общей сложности на 95%, а значит с рынка ушло порядка 9,2 млн баррелей в сутки.

Цены на нефть рухнули после распада сделки ОПЕК+ в начале марта. Ситуацию усугубила пандемия коронавируса и вызванное ей снижение спроса. Новые договоренности по сокращению добычи природного ресурса, вступившие в силу с 1 мая, призваны стабилизировать ситуацию на рынке черного золота.

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Автор: Кристина Мокроусова
#нефть #сокращение #ОПЕК+

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