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20:18   19 Августа 2020
Россия

Сатановский назвал ключевые объекты России на территории Белоруссии

Сатановский назвал ключевые объекты России на территории Белоруссии

Расположенные в Белоруссии российские военные объекты по важности для безопасности нашей страны можно сравнить с находящейся в Крыму базой Военно-Морского флота РФ.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев LIVE» заявил российский политолог Евгений Сатановский, по словам которого ряд российских военных объектов на территории Белоруссии имеют критически важное значение для обороны и безопасности нашей страны.

Первым таким объектом является запущенный под Вилейкой в 1964 году 43-й узел связи ВМФ «Антей», обеспечивающий связь Генерального штаба флота с подводными лодками и кораблями в радиусе 10 тысяч километров. Зона покрытия этого узла связи распространяется не только на Атлантический и Индийский океаны, но и на Тихий океан.

Сатановский назвал ключевые объекты России на территории Белоруссии

Вторым важнейшим военным объектов РФ в Белоруссии, по словам политолога, является расположенная под Борановичами Радио-локационная станция (РЛС) «Волга», под контролем которой находится северная часть Атлантического океана и соответственно зоны патрулирования подводных лодок НАТО, которые, как предполагается, могут оттуда нанести ядерный удар по Санкт-Петербургу и Москве. Также эта станция, которая была построена Россией уже после распада СССР в 1997 году, а на боевое дежурство заступила в 2002 году, позволяет засечь космические и баллистические ракеты в радиусе двух километров, а в отдельных случаях – до пяти километров.

«Эти объекты важны ничуть не меньше базы в Севастополе, — подчеркнул Сатановский. — Вы полагаете, что мы откажемся от этой передовой обороны, которая прикрывает нашу страну от США и ядерной бомбардировки?».

Сатановский назвал ключевые объекты России на территории Белоруссии

Вопрос использования этих баз и их принадлежности, по его словам, должна решать именно Россия, а не НАТО, США, Польша или Прибалтика, так как они имеют критически важное значение для архитектуры нашей безопасности. Западным же «демократиям» политолог предложил не поднимать вопрос «демократичности», а вместо этого вспомнить о Вьетнаме и других преступлениях против человечества.

«Никакого шанса, что мы откажемся от них, так же, как отказались бы от базы в Севастополе в надеждах Порошенко, нет, — подчеркнул Евгений Сатановский. — А если откажемся, то получится, что наши пчелы неправильные. Тут уже не до слов про демократию – тут припечет».

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Автор: Александр Люблинский
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