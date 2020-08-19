Что и как изменилось в ДФО

В 2018-2019 годах почти во всех регионах Дальнего Востока сменились губернаторы. Новыми лидерами, в частности, стали Айсен Николаев (Республика Саха (Якутия)), Василий Орлов (Амурская область), Олег Кожемяко (Приморский край), Сергей Носов (Магаданская область), Валерий Лимаренко (Сахалин). Перемены не заставили себя ждать, а все пять регионов стали определять новую повестку и стиль работы в ДФО.

Лучше всего этот стиль характеризует работа главы Якутии Айсена Николаева. Сейчас в республике все обращения, жалобы и предложения граждан, поступающие на странички главы республики и правительства в соцсетях, приравниваются к официальным запросам. На ответ министерствам и ведомствам дается восемь часов, а любой отказ со стороны исполнителей считается грубым нарушением и неисполнением указа главы республики.

Еще одна инициатива – запуск подкаста «Простыми словами», где глава Якутии лично отвечает на самые актуальные вопросы, которые поступают во время прямых эфиров и трансляций в соцсетях от жителей.

На подобную открытость нацелены и четверо других новых руководителей в ДФО. Идет тщательная настройка каналов связи, которые позволят лучше понимать мнения и желания жителей.

Заметны изменения и в других, более традиционных сферах. Особенно в социальной. Новые главы запустили программы поддержки детей, родителей, пенсионеров. На Сахалине убрали возрастное ограничение для женщин, ставших впервые мамами. Теперь выплаты по 150 тысяч за первенца могут получить все мамы, независимо от возраста, а не 19-25-летние, как было раньше.

В Якутии региональный материнский капитал увеличили до 135 907 рублей. В Приамурье при рождении второго и последующих детей семьям начали давать региональный материнский капитал в размере 184 985 рублей. В Приморье стартовала программа финансовой помощи неработающим пенсионерам, им выплачивают по 6 тысяч рублей. В Магадане в два раза увеличилась социальная помощь семьям и одиноким колымчанам – до 60 тысяч рублей.

Активно идет работа по строительству дорог и развитию транспортных связей с другими регионами. Приморье сильно увеличило размер средств, направляемых на дорожную сферу. Если в 2018 году на эти цели было предусмотрено 12,9 млрд рублей, то в 2019 году уже 17,6 млрд. Губернатору Лимаренко удалось договориться о возвращении на Сахалин рейсов «Аэрофлота» и субсидировании тарифов на год вперед. Были открыты новые рейсы внутри региона, причем по единому тарифу – не более 7000 рублей в один конец.

В Республике Саха открыта ж/д линия Беркакит-Томмот-Якутск почти в 500 километров. Василию Орлову удалось привлечь в Амурскую область из федерального бюджета очень крупную сумму для обновления дорожной сети и получить поддержку президента Владимира Путина для строительства моста через реку Зея. В Магаданской области закупили самолеты ТВС-2МС для развития внутрирегиональных перевозок пассажиров, грузов, почты, а также для мониторинга пожарной обстановки в лесах. Благодаря им появятся дополнительные и новые рейсы в колымские поселки.

Идет активная работа по строительству доступного жилья.

В Приморье при Кожемяко приняли краевую программу «Дальневосточная ипотека», которая выдается под 2%. Здесь же запущены программы «Доступная ипотека», «Сельская ипотека», сейчас ведется разработка ипотечных программ на покупку жилья комфорт-класса и по ипотечной поддержке медиков. На Сахалине работает особое ипотечное агентство.

Получающие дальневосточный гектар многодетные и молодые семьи, а также инвалиды и начинающие специалисты, могут рассчитывать на льготную ипотеку. В Магаданской области готовят площадки для «президентской ипотеки» - под 2% годовых. В Якутии стартовал прием заявок на получение льготного ипотечного кредита в рамках новой госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Заметные перемены наступили и в других областях, в том числе в сельском хозяйстве. В Республике Саха по распоряжению нового главы формируется Фонд поддержки агропромышленного производства, который будет заниматься не только развитием крупного сельскохозяйственного бизнеса, но и фермеров, желающих заняться собственным сельхозпроизводством. Также дано поручение упростить критерии для участия в программе финансового оздоровления скотоводческих хозяйств: помощь будет оказываться организованным хозяйствам, у которых есть 25 дойных коров, а не сто, как это было ранее.

В Амурской области фермеры получили право на возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования. Теперь областной бюджет готов компенсировать 50% от затрат на строительство овоще- и картофелехранилищ и до 70 % - на оборудование для фасовки продукции.