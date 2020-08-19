Разрыв соглашений с Кипром делает Россию самым выгодным вариантом для бизнеса

Кабинет министров России своей стратегией деофшоризации собирается произвести революцию в отечественной финансовой сфере, а предложенные Министерством финансов РФ налоговые поправки для международных компаний являются логичным продолжением выбранного курса.

Об этом в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» рассказал заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий Российского Экономического Университета имени Плеханова, доктор наук Валерий Масленников.

«Стратегия кабмина по деофшоризации призвана произвести революцию в финансовой системе России. Изначально льготы для переезда в САР были значительные. А теперь у инвестора по сути и выбора нет» — объяснил профессор экономики.

Комфортные для инвесторов условия в так называемых «налоговых гаванях», в первую очередь на Кипре, уже ликвидированы, поэтому они, если хотят сохранить свои источники дохода, будут вынуждены искать новые варианты. И в этой ситуации предложенные Минфином РФ дополнительные льготы добавят инвесторам уверенности в том, что для увеличения прибыли нужно повышать стоимость своих активов в России.

«В новых формируемых реалиях это самый выгодный вариант. Теперь государство будет предлагать бизнесу сферы взаимодействия, чтобы было комфортно совместно работать, и при этом инвестор чувствовал, что его капиталы надежно защищены», — подчеркнул Масленников.

Также, по его словам, Минфин предлагает освободить от налога на прибыль от деятельности иностранных филиалов международные компании, являющиеся резидентами САР. Но эту льготу компании смогут получить лишь при условии, что более 80% доходов их филиалы получают от операционной деятельности, или они участвуют в проектах по добыче природных ископаемых.

При этом эксперт отметил, что Минфин планирует также пополнить бюджет – одно только повышение налогов на выплаты на Кипр, которые являлись у российского бизнеса одной из наиболее популярных юрисдикций, бюджет ежегодно будет получать 130 – 150 миллиардов рублей. А помимо этого ведомство собирается закрыть бизнесу возможности «сквозного прохода», при помощи которого за рубеж делаются денежные переводы с пониженной, или даже с нулевой ставкой. Именно подобные лазейки в российском законодательстве на протяжении многих лет использовались для того, чтобы выводить капиталы из нашей страны.

Все это оговаривается в предложенных ведомством поправках в Налоговый кодекс, которые Госдума, возможно, Государственная дума рассмотрит уже этой осенью.