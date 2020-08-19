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19:10   19 Августа 2020
Политика

Политолог считает, что "Шугалей-2" ускорит освобождение россиян из "Митиги"

Политолог считает, что "Шугалей-2" ускорит освобождение россиян из "Митиги"

Грядущая премьера документального фильма "Шугалей-2" объяснит, почему российских социологов похитили террористы в Ливии, передал доктор политических наук Андрей Кошкин.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заверил, что освещение остросоциальных тем на большом экране уже доказало свою эффективность. Политолог надеется, что показ "Шугалея — 2" поспособствует освобождению россиян.

"В некотором роде мы обратились за опытом Голливуда: события еще не рассеялись, а уже появился фильм", — рассказал специалист в комментарии изданию "ПолитРоссия".

Кошкин подчеркнул, что у посмотревших фильм должно сложиться свое впечатление от картины. Политолог отметил достоверную подачу информации зрителю, благодаря которой можно легко разобраться в политической ситуации, раскрытой в фильме "Шугалей-2".

Премьера фильма назначена на сентябрь 2020 года. Официальный трейлер уже доступен на YouTube. "Шугалей-2" повествует о захвате российских социологов ливийскими террористами и о проявленном пленниками героизме.

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Автор: Василий Пименов
#ливия #премьера #андрей кошкин #Шугалей — 2

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