Сирийские наемники могут получить паспорта Ливии

Министры обороны Турции и Катара, а также глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж договорились о выдаче ливийских паспортов иностранным наемникам в Триполи. Об этом пишет издание Нawarnews.

Стороны договорились о предоставлении гражданства Ливии боевикам, прибывшим из Сомали, Туниса и Сирии, которые участвуют в боях на стороне так называемого Правительства национального согласия. Наемники будут проходить обучение на территории авиационной базы Аль-Ватыя, средства на эти цели выделит Катар.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в ходе переговоров представителей ПНС, Катара и Турции обсуждали подписанный Анкарой и Триполи в прошлом году "Меморандум о взаимопонимании по вопросам безопасности". Также в ПНС заявляли, что триполитанское "правительство" намерено расширить свое влияние на всю территорию Ливии.