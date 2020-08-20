Финансовый консультант рассказала о способах отсрочить ипотечные выплаты

Независимый финансовый консультант Наталья Смирнова дала советы россиянам с ипотекой, попавшим в сложную экономическую ситуацию. Она выступила на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» 19 августа.

Сперва спикер рассказала о том, как можно взять ипотечные каникулы. Так, важно подтвердить изменение финансовой ситуации:

«Например, выписка о том, что человек стал безработным, либо больничный, либо должны сократиться доходы на 30% или больше по сравнению с 2019 годом, либо нужно подтвердить, что есть иждивенцы и при этом сократились доходы на 20%».

Эксперт отметила, что этот способ сработает для ипотеки суммой не более 15 млн руб. Продолжительность таких каникул составит до полугода. В течение этого времени имуществу гражданина ничего не грозит, так что он может восстановить свое финансовое положение, продолжает Наталья Смирнова.

«Если ипотека бралась до 3 апреля 2020 года, то можно воспользоваться кредитными каникулами, которые были введены в этом году как ковидмера. Там тоже отсрочка на шесть месяцев, только при условии, если доходы сократились на 30% по сравнению с прошлым годом», — продолжила финконсультант.

В случае, если гражданин воспользовался и ипотечными, и кредитными каникулами, а финансовая ситуация не наладилась, то стоит попробовать договориться с банком о реструктуризации, говорит Смирнова. Либо же, оптимальный и наиболее возможный вариант – рефинансирование.