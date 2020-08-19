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18:36   19 Августа 2020
Армия

Военные Сирии и России разминировали территории в провинции Хама

Военные Сирии и России разминировали территории в провинции Хама

Жители поселка Тахмас, что в провинции Хама, смогли вернуться в свои дома после того, как российские и сирийские военные разминировали окрестности. Об этом рассказал начальник отдела Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Рошкин.

Российские военные совместно с сирийскими солдатами зачистили местность и уничтожили пещеры, где укрывались террористы. Также ликвидированы схроны с оружием боевиков.

"Тем самым были созданы благоприятные условия для возвращения граждан Сирии в места их прежнего проживания", — сказал Рошкин журналистам РИА Новости.

Военные РФ также доставили в Тахмас гуманитарную помощь. Беженцам, только вернувшимся в родной поселок, к разрушенным домам, поддержка особенно необходима. Сейчас кипит работа по восстановлению жилищ. Российская колонна с продовольствием на днях прибыла в Макс аль-Ашари, что в провинции Эс-Сувейда.

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Автор: Василий Пименов
#сирия #провинция хама #тахмас

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