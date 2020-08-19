Власти Сирии и РФ достигли договоренности о расширении авиабазы Хмеймим

Российские и сирийские власти достигли соглашения о передаче дополнительных земель и акватории для расширения авиационной базы Хмеймим в сирийской провинции Латакия.

Протокол к соглашению о размещении российской авиагруппы в Сирии опубликован сегодня на официальном портале правовой информации. Согласно документу, САР передаст России земельный участок и часть акватории в провинции Латакия для размещения оздоровительно-реабилитационного центра авиагруппы РФ.

Кроме того, Сирия передаст России во временное пользование на безвозмездной основе земельный участок площадью 8 гектаров с находящимися на нем зданиями и акваторию такой же площади, передает "Интерфакс".