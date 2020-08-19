Координатора "Открытки" Важенкова назвали проплаченным "врагом России"

Либералы используют политику двойных стандартов Запада, работая по его методичкам. Причастность "Открытой России" беглого олигарха Михаила Ходорковского беспорядкам в Белоруссии очевидна, сообщил сенатор Франц Клинцевич.

Незаконные митинги продолжаются в Белоруссии после президентских выборов. Координаторов признанной нежелательной в РФ организации "Открытая Россия" Артема Важенкова и Игоря Рогова задержали 11 августа. Они принимали участие в несанкционированных акциях в Белоруссии.

Клинцевич прокомментировал беспорядки проходящие в республике. Он считает, что задержанные работники "Открытой России" являются "инструментом" в руках людей, которые платят за участие в незаконных акциях, передает iReactor.

"Рогов и Важенков — проплаченный инструмент сил Запада, который ведет подобную работу по развалу государств",- заявил Клинцевич.

Люди, которые работают на развал и подрыв государственной власти - враги России, отметил Клинцевич. Он считает, что либералы пытаются разрушить отношения между РФ и Белоруссией.