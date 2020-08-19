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18:27   19 Августа 2020
Общество

Координатора "Открытки" Важенкова назвали проплаченным "врагом России"

Координатора "Открытки" Важенкова назвали проплаченным "врагом России"

Либералы используют политику двойных стандартов Запада, работая по его методичкам. Причастность "Открытой России" беглого олигарха Михаила Ходорковского беспорядкам в Белоруссии очевидна, сообщил сенатор Франц Клинцевич.

Незаконные митинги продолжаются в Белоруссии после президентских выборов. Координаторов признанной нежелательной в РФ организации "Открытая Россия" Артема Важенкова и Игоря Рогова задержали 11 августа. Они принимали участие в несанкционированных акциях в Белоруссии.

Клинцевич прокомментировал беспорядки проходящие в республике. Он считает, что задержанные работники "Открытой России" являются "инструментом" в руках людей, которые платят за участие в незаконных акциях, передает iReactor.

"Рогов и Важенков — проплаченный инструмент сил Запада, который ведет подобную работу по развалу государств",- заявил Клинцевич.

Люди, которые работают на развал и подрыв государственной власти - враги России, отметил Клинцевич. Он считает, что либералы пытаются разрушить отношения между РФ и Белоруссией.

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Автор: Яна Либерман
#клинцевич #белоруссия #митинги

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