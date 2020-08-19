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22:05   19 Августа 2020
Россия

Как «смекалка» русских подводников пополняет оборонный бюджет Америки

Как «смекалка» русских подводников пополняет оборонный бюджет Америки

Американский журнал Forbes похвалил российских подводников за проявленную смекалку в связи с новым способом запуска ракет межконтинентальной дальности сквозь толщу льда. Аналитики отмечают, что субмарины Северного флота РФ практикуют выстрелы боеприпасами меньшего калибра, чтобы расчистить путь для баллистической ракеты.

Действующий председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ Игорь Курдин назвал выводы Forbes «ненаучной фантастикой» и подчеркнул, что от этого способа моряки давно отказались.

«Ненаучная фантастика»: подводник о статье Forbes про смекалку россиян

«Если кто-то думает, что есть какой-то специальный боеприпас, который разметает лед и образует полынью, через которую можно свободно стрелять, то он ошибается. Это невозможно. Для ракеты вода должна быть абсолютно чистой. Любое столкновение со льдом при выходе ракеты из-под воды чревато тем, что она уйдет с заданного курса и сработает ликвидатор», — вынес вердикт бывший командир подлодки в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

О том, как ракета выходит из подводной лодки, пробивая лед, нередко можно увидеть в голливудских фильмах. Однако, по словам капитана первого ранга Курдина, в реальности это сделать гораздо сложнее. Небольшой снаряд, о котором пишет издание Forbes, на самом деле представляет собой четыре боевые торпеды, которые выпускаются в форме ромба с расчетом одновременного подрыва и образуют дыру для прохода ракеты. Однако при взрыве лед дробится на мелкие глыбы, которые так или иначе заставляют лодку всплывать на поверхность.

«Ненаучная фантастика»: подводник о статье Forbes про смекалку россиян

«Лодка стреляет на ходу при скорости 10 км/ч. Надо идти на стартовой глубине, сохраняя курс и скорость. И через 10-12 минут оказаться в той полынье, которую пробил этот хитрый боеприпас. В кино все красиво, но на самом деле [это] очень трудно и опасно. Как правило, лодка может получить такие повреждения, которые не позволят ей выйти в ракетную атаку вообще. Поэтому всплытие подо льдом в районе полыньи — сложный маневр. [Подводная] лодка может нанести ракетный удар только после того, как всплывет, продует балласт и откроет крышки шахты», — объяснил собеседник ПС.

Восхваление находчивости российских подводников Игорь Курдин связывает с тем, что американцы до сих пор испытывают трудности с нанесением ракетных ударов даже в тех случаях, когда лодка находится над водой.

«Нас и американцев всегда интересовала Арктика. Недаром было совершено много походов со всплытием в районах Северного полюса. И все время речь шла о том, каким образом обеспечить нанесение оттуда ракетных ударов. Но есть такое понятие, как квазикоординаты. Американцы плавать в них могут, а стрелять нет. А мы можем», — уверяет спикер.

Эксперт добавил, что восхищению со стороны США и любой другой страны можно найти довольно простое объяснение. Так, сетуя на очередные изобретения русских в оборонной сфере, зарубежные военные просят дополнительные средства из государственного бюджета.

«Так делают не только в США. Известная история в Швеции, где говорят, что русские подлодки бороздят наши территориальные воды, а у нас не хватает денег на противолодочное оборудование, дайте денег. Вот и все. Банально и просто. Но если враги о нас говорят хорошо, опасаются, то, наверное, это правильно», — делится Курдин.

Председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий с капитаном первого ранга согласился. Более того, эксперт подчеркнул, что осведомленность военных партнеров, наоборот, выступает способом усмирения врага.

«Сейчас нет никакого смысла, как в средние века и даже в период до Первой мировой войны, скрывать свои оборонные разработки. Наоборот, ядерное оружие выступает орудием сдерживания противника. Вероятного противника. Сам факт того, что у тебя есть что-то такое, что может нанести ответный удар, оно реально уже сдерживает», — не сомневается Стрельбицкий.

Ранее «Политика Сегодня» рассказывала, как ученые из Университета штата Огайо пришли к выводу, что процесс таяния льдов Гренландии прошел «точку невозврата».

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#россия #сша #флот #forbes #подводная лодка

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