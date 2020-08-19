Адвокат предложила ввести единый договор для микрофинансовых организаций
Для микрофинансовых организаций (МФО) необходимо ввести единый образец договоров, чтобы обезопасить людей от денежных вымогательств. Об этом заявила адвокат Евгения Колесникова во время онлайн-эфира в Медиагруппе «Патриот».
«У нас на законодательном уровне не урегулированы требования к таким договорам. А они нужны. Нужно разработать образец договора именно для МФО, там должны быть пункты, которые пройдут цензуру среди соответствующих инстанций, того же Центробанка. Чтобы люди, приходя в МФО были изначально защищены», — сказала она.
Организации, выдающие небольшие кредиты под большие проценты, зачастую пользуются невнимательностью граждан и таким образом обогащаются.
«У нас сейчас как: дают ознакомиться с одними договорами, а подписывают люди другие, подсовываются не те листы о выплатах, а многие даже не обращают внимание, что подписывают», — объяснила спикер.
Помимо этого, графики платежей, которые предоставляются гражданам, далеко не всегда раскрывают те суммы, которые реально человек выплачивает, добавила Колесникова. Решить вопрос с помощью суда практически невозможно.
«Сейчас много действующих уголовных и гражданских дел, где пытаются вернуть имущество. Дела возбуждены, но не приведены до логического конца. Очень сложно выиграть суд, процент выигрышных дел очень мал», — рассказала адвокат.
Адвокат напомнила, что с 2019 года МФО запрещено выдавать кредиты под залог жилья, а это уже большая победа.
Евгения Колесникова дала несколько советов, как не стать заложником, если уж пришлось обращаться в микрофинансовые организации.
«Нужно сто раз перечитывать договор, оспаривать сделки. Бывает, что граждане не подписывали даже те документы, о которых идет речь. Тогда нужно проводить экспертизу. В общем, добиваться и идти до конца в любом случае», — сказала эксперт.