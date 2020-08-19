Участники круглого стола в Рязанской области обсудили грядущие выборы

Избирательная кампания в Рязанской области проходит открыто и честно, рассказал эксперт Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Олег Иванников.

Заседание круглого стола, в рамках которого обсуждалась роль институтов гражданского общества в обеспечении чистоты и прозрачности выборов, состоялось в Доме общественных организаций 19 августа. Участие в нем приняли представители власти, журналисты и эксперты.

Впечатлениями о мероприятии поделился эксперт Ассоциации ”Независимый общественный мониторинг” Олег Иванников. По его словам, непарламентские партии "легко и непринужденно" зарегистрировали своих кандидатов в регионе.

Вдобавок к этому участники встречи обсудили алгоритм работы прошедшего в июле голосования по поправкам в Конституцию, передает издание "Рязанские ведомости". Члены круглого стола пришли к мнению, что опыт в обеспечении избирательных прав маломобильных граждан будет успешно использоваться на предстоящем в сентябре голосовании.