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18:40   19 Августа 2020
Россия

Финансовый омбудсмен раскрыл подводные камни ипотечного кредитования

Финансовый омбудсмен раскрыл подводные камни ипотечного кредитования

Финансовый омбудсмен Ассоциации антиколлекторов России Андрей Власс считает, что россияне не умеют считать деньги. Точнее, доход граждан настолько низок, что нечего считать, поэтому люди берут кредиты.

«У людей так мало денег, что и нечего считать. При выгодной ипотечной ставке в 6% деньги идут в строительную компанию. Банк берет и свою дочернюю компанию кредитует, а вы идете поручителями этой компании. 6% превращается в 20%», — добавил Власс.

Финансовый омбудсмен раскрыл подводные камни ипотечного кредитования

Член общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», добавил, что обман в ипотеке идет со стороны строительной организации, а не от банков. По его словам, застройщик самостоятельно или через банк покрывает разницу между государственной ипотекой и той, которую заявили.

«Человек потом остается один на один с процентами. Достаточно много людей могут попасть в такую финансовую ситуацию. Такие случаи происходят на объектах низкого качества. Проценты в 6% превращаются в 12%. Нужно быть внимательно к предложениям с низкой ставкой», — подчеркнул Петров.

Финансовый омбудсмен раскрыл подводные камни ипотечного кредитования

Финансовый омбудсмен добавил, что ипотечный кредит нельзя давать на момент строительства, поскольку нет залога недвижимости. По его мнению, россиянам лучше сразу покупать готовое жилье. Однако Петров не согласился с таким высказыванием.

«Я не согласен. Банк берет в залог весь объект невидимости, все денежные средства попадают в банк и хранятся на депозитных счетах. Банк на этом зарабатывает», — разъяснил он.

Член общественной палаты ЛО назвал микрофинансовые организаций монашенками, которые играют на людских слабостях. Россияне берут один кредит, потом следующий. Возникает игровой ажиотаж, поэтому, если вступит в силу закон, ограничивший процентную ставку, тогда микрофинансовые организаций исчезнут.

«МФО не надо будет закрывать, потому что они умрут. Это оздоровит кредитную ситуацию в стране, смоет их с рынка. Это правильный путь», — закончил Петров.

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Автор: Андрей Рыдаль
#ипотека #кредит #общество #займы

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